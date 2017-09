Ο Κιριλένκο προσκαλεί τον Πούτιν στο Ευρωμπάσκετ!

Μεγάλο ματς κόντρα στην Ελλάδα δίνει η Ρωσία για τους "8" του Ευρωμπάσκετ και ο πιο σπουδαίος παίκτης της ομάδας, ο Αντρέι Κιριλένκο, κάλεσε ένα ξεχωριστό πρόσωπο να δει από κοντά την αναμέτρηση.

Ο λόγος φυσικά για τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν! Ο Κιριλένκο απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στον ισχυρό άνδρα του ρωσικού κράτους και μένει να δούμε αν εκείνος θα την αποδεχτεί.

Πάντως ο Κιριλένκο για να τον πείσει υποσχέθηκε πως θα ανταλλάξει το... σορτς του με το κουστούμι του Πούτιν!

Kirilenko (president of Russian basketball federation) invited Vladimir Putin on #EuroBasket2017 and promised to change shorts for suit )) pic.twitter.com/LRXVFWftg2