H απόβαση των Σλοβένων στην Πόλη δεν άγχει τον Πρέπελιτς...

Η πρόκριση της Σλοβενίας στον τελικό του Ευρωμπάσκετ έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού σε μία έτσι και αλλιώς μπασκετική χώρα.

Ενδεικτικός της τρέλας των Σλοβένων για τον πρώτο τελικό της ιστορίας τους είναι το γεγονός ότι την Κυριακή στις εξέδρες του "Σινάν Ερντέμ" θα βρεθούν περίπου 6000!

Εισιτήρια σε κάθε περίπτωση υπήρχαν (αφού είχε μείνει νωρίς έξω η Τουρκία) και οι Σλοβένοι έσπευσαν να τα προμηθευτούν μαζί φυσικά με τα αεροπορικά για την Πόλη.

Η ομάδα πάντως ουδόλως άγχεται. Είναι χαρακτηριστικό το tweet του Κλέμεν Πρέπελιτς στο οποίο δήλωσε απλώς τον...ενθουσιασμό του.

Excited to see about 6000 slovenian fans in Istanbul tomorrow!! #mislovenci #