Ο Ντράγκιτς αποσύρθηκε και ο Ντόνσιτς τον...λάτρεψε

Mε τον κουρνιαχτό από το Ευρωμπάσκετ να καταλαγιάζει σιγά-σιγά και με τον Γκόραν Ντράγκιτς να αποφασίζει τελικά να εγκαταλείψει το εθνικό καθήκον, ο Λούκα Ντόνσιτς εκδήλωσε για μία ακόμη φορά το θαυμασμό του για το μεγάλο συμπαίκτη του.

Το διαπιστώσαμε άπαντες (οι χρήστες του twitter τουλάχιστον) από το ποστάρισμα που έκανε ο πιτσιρικάς την Τρίτη.

"Πρέπει να τον αγαπάτε και να τον θαυμάζετε. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες" έγραψε ο Ντόνσιτς συνοδεύοντας το ποστάρισμα με μία φωτογραφία στην οποία εικονίζονται οι δυο τους στους πανηγυρισμούς στη Λουμπλιάνα μετά την επιστροφή.

Η σκυτάλη της ηγεσίας στην Εθνική πλέον περνάει στον Ντόνσιτς έστω και αν αυτός διανύει μόλις το 18ο έτος της ηλικίας του. Ως μπασκετικό φαινόμενο θα πρέπει να επωμιστεί νωρίς και τις βαριές ευθύνες.

You just MUST love and admire him!! One of the best players!! #CIKI #1202 #DRACARYS pic.twitter.com/5oyuIAlfP6