Δεν μπορούσε να κοιμηθεί ο Γκασόλ: Έκανε ανάρτηση τα ξημερώματα

Ο συμβιβασμός με την αποτυχία δεν αρέσει, ούτε ταιριάζει, στον Πάου Γκασόλ. Μα εκείνες τις φορές που ο αντίπαλος το αξίζει περισσότερο, όπως συνέβη με τη Σλοβενία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, έχει τα κότσια να παραδεχθεί την πραγματικότητα. Και να βγει μπροστά, σαν ασπίδα, για να κρατήσει την ομάδα του ενωμένη, να γλίτώσει το σύνολο που ηγείται χρόνια τώρα από τις γρατζουνιές.

Εύκολο να "χωνέψει" το -τόσο απρόσμενο- 92-72 από την παρέα του Ντράγκιτς, δεν ήταν. Γι' αυτό και χρειάστηκε να μείνει κάμποσες ώρες ξύπνιος μετά το στραπάτσο της Πέμπτης. Ήξερε ότι και ο ίδιος με 13 πόντους από 6/15 σουτ σε σχεδόν 30 λεπτά δεν ανταποκρίθηκε στις ευθύνες της μάχης.

Έχοντας όμως ηρεμήσει και, αφού "καθάρισε" το μυαλό του απ' όλες τις άλλες σκέψεις, έγραψε με ευθύνη στο twitter: "Απόψε δεν ήταν η μέρα μας, αλλά την Κυριακή έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε ένα μετάλλιο και θα το κυνηγήσουμε. Όπως πάντα, όλοι μαζί μέχρι το τέλος".

Φυσικά και δεν θέλει ν' αποχαιρετήσει τη "φούρια ρόχα" όντας κάτω από το βάθρο, χωρίς μετάλλιο στο στήθος, και αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο κίνητρο, για τον μικρό τελικό της Κυριακής, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Today wasn't our day but on Sunday we have the opportunity to win a medal and we will go after it. As always, together till the end. pic.twitter.com/xr1GmEZc2a