Με τέτοια πρόταση πώς να πει "όχι" ο Λάρκιν;

Μετά από μια σεζόν-φιάσκο με σοβαρές αιτίες και αδιόρθωτα λάθη, η Μπαρτσελόνα ρίχνει χρήμα στην αγορά για να φτιάξει από την αρχή κάτι μεγάλο.

Ο Σίτο Αλόνσο έχει λόγο στις μεταγραφές και γι' αυτό οι περισσότερες εισηγήσεις είναι δικές του. Οι βασικές επιλογές του; Ο Αμερικανός Σέιν Λάρκιν και ο Ούγγρος Άνταμ Χάνγκα. Οι δύο παίκτες της Μπασκόνια τους οποίους γνωρίζει και θα πάρει μαζί του στη Βαρκελώνη.

Μάλιστα ο Αμερικάνος πόιντ γκαρντ, με θητεία και καλά νούμερα στο ΝΒΑ, θα υπογράψει για δύο χρόνια έναντι 6 εκατομμυρίων. Και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης των "μπλαουγκράνα".

Πώς δεν θα καταλήξει ο 25χρονος "άσος" στους Καταλανούς; Αν μέχρι τα τέλη της άλλης εβδομάδας βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ ή η Μπασκόνια ισοφαρίσει την πρόταση! Το δεύτερο αποκλείεται με την οικονομική πολιτική του Κερεχέτα, ενώ και το πρώτο πλέον συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες. Οπότε...

Όλο το στόρι από το twitter των Ντέιβιντ Πικ και Ζεράρδ Σολέ:

Source: Baskonia's Euroleague star Shane Larkin scored a two-year, €6M-plus deal with Barcelona to become highest paid player in Catalonia.

Shane Larkin has until Saturday to opt-out for the NBA or his deal with Barcelona becomes official, according to source.