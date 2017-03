Παράτησε την ομάδα του ο Αταμάν και προκάλεσε "εμφύλιο"

Ο Εργκίν Αταμάν είναι αποδεδειγμένα ένας επιτυχημένος προπονητής. Από τους πλέον ευέξαπτους ωστόσο, εκείνους που δεν διστάζουν ν' αντιδράσουν με το συναίσθημα της στιγμής και να εκφραστούν δίχως να λογαριάσουν τις συνέπειες.

Στο ματς με την Μπασκόνια ο κόουτς της Γαλατάσαραϊ έφυγε για τ' αποδυτήρια πριν ακριβώς από το τζάμπολ! Άφησε δηλαδή τους παίκτες του στα κρύα του λουτρού... Ο λόγος; Οι αποδοκιμασίες των απογοητευμένων οπαδών.

Μετά από 10 λεπτά πάντως, δεν ξέρουμε κάτω από ποιες πιέσεις, επανήλθε στη θέση του. Άλλοι τον χειροκρότησαν, άλλοι τον αποδοκίμασαν ξανά. Μέχρι που πλακώθηκαν μεταξύ τους!

Some photos from what happened today in Abdi Ipekci. Some ultras guys tried to attack other people who chanted in favour of Ataman! pic.twitter.com/0XAjBl4SaI