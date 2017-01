Η τρίποντη "βόμβα" του Σμιθ με την οποία νίκησε το ρολόι!

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη έναν πόντο της Μακάμπι (37-36), με τη μεγάλη φάση πάντως να ανήκει στους Ισραηλινούς και να έρχεται στο φινάλε της πρώτης περιόδου.

Τότε που ο Ντέβιν Σμιθ πέταξε τη μπάλα λες και ήθελε να την... ξεφορτωθεί στο φινάλε και πέτυχε ένα από τα πιο εντυπωσιακά καλάθια της βραδιάς, σκοράροντας ένα σούπερ τρίποντο με το οποίο έγραψε το 21-16 για την ομάδα του.

One second on the... and



Devin Smith beats the buzzer with a double-pump three! #7DAYSMagicMoment #RMBMTA pic.twitter.com/tlYM1DL0NR