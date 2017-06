Ο Μπαρτζώκας θα είναι και του χρόνου αντίπαλος των Ελλήνων

Η Μπαρτσελόνα δεν του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Πόσο δύσκολο όμως ήταν για τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βρει δουλειά σε ομάδα της Ευρωλίγκας; Αποδεδειγμένα καθόλου, αφού από τη στιγμή που έφυγε από τους "μπλαουγκράνα" το όνομά του άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στα ρεπορτάζ.

Τελευταία μπήκε στο παιχνίδι η ρωσική Χίμκι, η οποία όπως φαίνεται έχει αποφασίσει ν' αλλάξει τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Δίνοντας παράλληλα το χρίσμα στον Έλληνα κόουτς, ο οποίος με τα όσα πέτυχε ως πρώτος στη Λοκομοτίβ Κουμπάν έχει φτιάξει πολύ καλό όνομα στη Ρωσία.

Όπως πληροφορεί με tweetάρισμά της η δημοσιογράφος Νίκη Μπάκουλη, η δουλειά είναι σχεδόν τελειωμένη.

Bartzokas to Khimki and he is back in