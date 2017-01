Με αυτό το κάρφωμα "καθάρισε" ο Παπαπέτρου!

Παραμονή της ονομαστικής του εορτής ο Γιάννης Παπαπέτρου αποφάσισε να κάνει εκείνος ένα σούπερ δώρο σε 12.000 οπαδούς του Ολυμπιακού που γέμισαν το ΣΕΦ, αφού πέτυχε μεγάλα καλάθια στο φινάλε και με τους 13 πόντους του οδήγησε τους πρωταθλητές Ελλάδας στο 77-69 επί του Παναθηναϊκού.

Η φάση μάλιστα που ουσιαστικά "απογείωσε" τους γηπεδούχους και τους έκανε αφεντικό στο ντέρμπι είχε την υπογραφή του αφού έκανε ένα coast-to-coast και αφού πέρασε όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού κάρφωσε 3' 15'' πριν το φινάλε για το 73-64.

@pap_33 on the coast to coast#7DAYSMagicMoment #OLYPAO pic.twitter.com/yA4ixfVieS