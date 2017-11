Τραγικός ο Μιλουτίνοφ μπροστά στους ανθρώπους των Σπερς

Αδιαμφισβήτητα είναι η "κολώνα" του Ολυμπιακού από το ξεκίνημα της σεζόν και από αυτόν ξεκινάει ουσιαστικά η πεντάδα, ωστόσο στο πρώτο φετινό ελληνικό ντέρμπι της Euroleague ο Νίκολας Μιλουτίνοφ είχε απόδοση πολύ κατώτερη του αναμενομένου.

Ο Τζέιμς Γκιστ έβγαινε έξω από τη ρακέτα και τον "χτυπούσε" με σουτ από την περιφέρεια ενώ στην επίθεση ο Σέρβος πανύψηλος σέντερ προσέφερε λίγα πράγματα, κάτι που αποτυπώνεται και στη στατιστική του: 4 πόντοι μόλις (2/7 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κόψιμο σε 19:04 συμμετοχής.

Όλα αυτά μάλιστα μπροστά στα μάτια δύο ανθρώπων των Σαν Αντόνιο Σπερς, που βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Φάληρο για να δουν από κοντά έναν παίκτη του οποίου τα δικαιώματα έχουν τα "σπιρούνια" και είναι πολύ πιθανό τη νέα σεζόν να αγωνίζεται στο μαγικό κόσμο του NBA.

Ο λόγος για τον επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ των Σπερς, Κλαούντιο Κρίπα, και τον Ρ.Σ. Μπούφορντ (γενικό διευθυντή της ομάδας), που θα περίμεναν σίγουρα να δουν περισσότερα από τον Μιλουτίνοφ, με βάση τα όσα έχει αποδείξει ότι μπορεί να "δώσει" στον Ολυμπιακό.

San Antonio @spurs Claudio Crippa (Head of international scouting) and R.C. Buford (General Manager) watched Olympiacos' Nikola Milutinov against Panathinaikos tonight in Piraeus. pic.twitter.com/OTosHZSVmg