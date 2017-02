Το τελευταίο σουτ του Ολυμπιακού για το πρώτο ημίχρονο είχε τη σφραγίδα του Βασίλη Σπανούλη και φυσικά ήταν εύστοχο.

Ο αρχηγός των "ερυθρόλευκων" είχε την μπάλα στα χέρια του με το σκορ στο 32-35. Είδε πως κινείται ο αμυντικός που τον μάρκαρε, έκανε το κλασικό step back και το...μπουμπούνισε.

Κατάληξη; Ταμπλό και μέσα από τη γωνία.

Δείτε το

Spanoulis to close the first part in style.#7DAYSMagicMoment #OLYZAL pic.twitter.com/otSHrzvVe2