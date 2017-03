Έγραψε ιστορία ο Μπουρούσης στη Euroleague

Οι "πράσινοι" για άλλη μία φορά δεν κατάφεραν να κερδίσουν εκτός έδρας. Το 64-58 με τη Ζαλγκίρις βάζει εμπόδια στην προσπάθεια του τριφυλλιού να περάσει στην επόμενη φάση που πρέπει να αφήσει πίσω του το χθεσινό παιχνίδι (9/3) και να σηκώσει κεφάλι.

Υπάρχει βέβαια ένας που θα θυμάται τη χθεσινή του εμφάνιση στη Λιθουανία, καθώς με τα 5 ριμπάουντ που μάζεψε έβαλε το όνομά του στην ιστορία της Euroleague. Ο λόγος για τον Γιάννη Μπορούση, που με την χθεσινή του επίδοση έγινε ο πρώτος ριμπάουντερ στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας τον Φελίπε Ρέγες.

Από το 2002 που αγωνιζόταν με τη φανέλα της ΑΕΚ, και έπειτα (με Ολυμπιακό, Ολίμπια Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπασκόνια πριν έρθει στον Παναθηναικό), ο 33χρονος σέντερ έχει μαζέψει 1.569 ριμπάουντ αποδεικνύοντας πως είναι ένας παίκτης που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ομάδα που αγωνίζεται.

Μην ξεχνάμε πως και ο... δεύτερος Φελίπε Ρέγες αγωνίζεται ακόμα με τη φανέλα της Ρεάλ και αποτελεί βασική πηγή κινδύνου για τον Καρδιτσιώτη διεθνή.

Show some love to one of the best big men in the league

Ioannis Bourousis (center on @paobcgr)

All-time rebounding leader

[1569 rebounds] pic.twitter.com/NVCD56XA3a