Ετσι αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός στη Βιτόρια (VIDEO)

Ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα λάθος στις τελευταίες δύο φάσεις στη Βιτόρια και αυτοκτόνησε αγωνιστικά.

Ο Παππάς πήρε στα χέρια του την μπάλα για την τελευταία επίθεση. Ροκάνισε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και άρχισε το ντράιβ 10 δεύτερα πριν από το τέλος. Ψηλά όμως του έγινε φάουλ από τον Μπουμπουά που δεν σφυρίχθηκε και το ριμπάουντ πήγε σε βάσκικα χέρια.

Ο Γάλλος γκαρντ εν συνεχεία διέσχισε όλο το γήπεδο, πήγε με τη σειρά του στο ντράιβ, πέρασε τον Καλάθη και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Nikos Pappas at one end and Rodrigue Beaubois races to the other end to score the go-ahead basket with 1.5' remaining! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5pUut92VS4