Η Ευρωλίγκα... κάλυψε τον Τζέιμς!

Μετά τη νίκη με 81-61 του Παναθηηναϊκού επί της Μακάμπι στο Ισραήλ, ο Τζέιμς ανέβασε ένα tweet με το λάθος στη βαθμολογία, όπου έφερνε τους πράσινους στην 5η θέση και φυσικά χωρίς πλεονέκτημα!

Η Ευρωλίγκα απάντησε στον άσο του "τριφυλλιού" με τη διόρθωση και εκείνος έγραψε νέο tweet, λέγοντας: "Το ήξερα πως θα με καλύψετε".

@TheNatural_05 Hi Mike, don't worry, your home court advantage is safe! pic.twitter.com/aZPttAM8br

Thank you. I knew you had my back https://t.co/utlO62CKvm