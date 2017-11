Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σου εξηγεί πως προετοιμάστηκε για το ντέρμπι...

Αν θέλεις να μάθεις πως ένας παίκτης της Ευρωλίγκας προετοιμάζεται για ένα μεγάλο παιχνίδι όπως αυτό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό δεν έχεις να παρακολουθήσεις το video του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Τα εξηγεί ωραία και πειστικά. Τι κάνει ο ίδιος; Προσπαθεί να τρώει καλά, να αποθηκεύει στο μυαλό του τα συστήματα του προπονητή και γενικά να μην ξοδεύει ενέργεια για να την κρατάει για το παιχνίδι...

Απολαύστε τον γιατί στην επικοινωνία ο Θανάσης έχει χάρισμα...

.@Thanasis_ante43 checking in before the big game.@olympiacosbc v @paobcgr, 20:00 CET. STAY TUNED pic.twitter.com/NUuoqR6BbB