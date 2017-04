Ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα 4ος και θα υποδεχτεί με πλεονέκτημα έδρας τον αντίπαλό του στα προημιτελικά της Euroleague μετά το 81-61 επί της Μακάμπι και ο Γιάννης Μπουρούσης ανυπομονεί για τις επόμενες μάχες.

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ ανέβασε selfie φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram μαζί με τους συμπαίκτες του, Παππά, Φώτση και Χαραλαμπόπουλο και έγραψε χαρακτηριστικά: "Ώρα για πλέι οφς!!!"