Με το καλημέρα λάμψη από το σούπερ-Ντόνσιτς

Το κουβάρι των καταπληκτικών ενεργειών από εκεί που του άφησε στο Ευρωμπάσκετ το έπιασε ο Λούκα Ντόνσιτς.

Με το καλημέρα στην Ευρωλίγκα, ο θαυματουργός Σλοβένος της Ρεάλ άρχισε να προσφέρει θέαμα απλόχερα αποδεικνύοντας ότι η Ευρώπης δύσκολα θα τον χωρέσει και του χρόνου.

Κόντρα στην Εφές, ο Ντόνσιτς είχε-μεταξύ άλλων-ένα καταπληκτικό μετά από στεπ-μπακ που άδειασε τον αντίπαλο.

.@luka7doncic hits a step-back triple to finish the 1st quarter of the 2017-18 EuroLeague season! pic.twitter.com/2zkih2JhuC