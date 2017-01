Ο Γιουλ μας κάνει πλάκα με αυτό το σουτ!

Είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης τη φετινή σεζόν μετά την αποχώρηση του Σέρχιο Ροντρίγκεθ και δεν χάνει ευκαιρία να το αποδεικνύει κάθε στιγμή με τις μαγικές του ενέργειες που "κόβουν τα πόδια" των αντιπάλων.

Μία τέτοια στιγμή είχε και στο πλαίσιο του μεγάλου ντέρμπι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ στην Μαδρίτη, με τον 29χρονο Ισπανό γκαρντ να πετυχαίνει ένα εκπλητικό τρίποντο χωρίς ισορροπία από τη γωνία για να "γράψει" το 21-14.

. @23Llull with the fade away 3-point shot #7DAYSMagicMoment #RMBCSK pic.twitter.com/I1y2yppI4v

Φυσικά ο Ισπανός έβγαλε και άλλον... άσο από το μανίκι και στο δεύτερο ημίχρονο όπου ευστόχησε σε ένα ακόμα απίστευτο σουτ από το... σπίτι του παρά την άμυνα που έπαιξε πάνω του ο Κάιλ Χάινς!

AGAIN. @23Llull goes ever deeper with his latest three-point heave.#7DAYSMagicMoment #RMBCSK pic.twitter.com/MluIREnSvE