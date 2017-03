Σούπερ προσποίηση και μαγική ασίστ από Τεόντοσιτς

O Mίλος Τεόντοσιτς είναι ένας από τους παίκτες που μπορούν να δώσουν ασίστ και να κάνουν ευτυχισμένους τους συμπαίκτες τους με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο και μία τέτοια φάση, ενδεικτική της κλάσης του, την προσέφερε στο ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ.

Με το σκορ ισόπαλο 13-13 στην πρώτη περίοδο ο Σέρβος γκαρντ πήρε τη μπάλα και αφού κατάφερε να... ακινητοποιήσει τρεις αντιπάλους του, Σίνγκλετον, Καλάθι και Γκιστ με φοβερή προσποίηση, έδωσε σούπερ ασίστ στον Όγκουστιν, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να προσθέσει δύο πόντους στο ενεργητικό του με κάρφωμα.

.@MilosTeodosic4 with the fake! He then sets up James Augustine for a dunk! #PAOCSK #GameON #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/u0Ts5SoLyX