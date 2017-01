Ο Πιανιτζιάνι θέλει να "σώσει" τον πρώην σταρ της ΑΕΚ

Πέρασαν τέσσερις μήνες από την τελευταία φορά που ακούσαμε νέα για τον Μαλίκ Χέρστον. Ήταν τότε που η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη λύση του συμβολαίου του Αμερικάνου φόργουορντ, διότι -όπως ειπώθηκε- δεν πέρασε (δύο φορές) τα εργομετρικά τεστ. Οι "κιτρινόμαυροι" δεν ήθελαν να ρισκάρουν μ' έναν παίκτη που και πολλά χρήματα έπαιρνε και σε καλή κατάσταση δεν ήταν, επιλέγοντας να τον αποδεσμεύσουν πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Από τις 31/8 ο 30χρονος ήταν χωρίς επαγγελματική στέγη προσπαθώντας ν' ανακτήσει τη φόρμα του. Και να που στις 2/1 βρήκε θέση στο ρόστερ της Χάποελ Ιερουσαλήμ. Εκεί που παίζει ο Αμάρε Στουνταμάιρ και ο Γιοτάμ Χαλπερίν.

Τυχαία πάντως δεν πήγε στην ισραηλινή ομάδα, αφού προπονητής είναι ο Σιμόνε Πιανιτζιάνι. Ο Ιταλός κόουτς ήταν αυτός που φτιάξει το όνομα του Χέρστον στην Ευρώπη επιλέγοντάς τον πριν από 6.5 χρόνια στην κραταιά Σιένα. Θα τον αναγεννήσει κιόλας ώστε να τον βοηθήσει εντός κι εκτός συνόρων; Θα το προσπαθήσει σίγουρα...

Hapoel "Bank Yahav" Jerusalem happy to announce the addition of Malik Hairston to our roster. Good luck Malik! #YallaHapoel pic.twitter.com/7zN19BA9KS