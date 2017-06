Ο Τζόρτζεβιτς "έπεισε" τον Γιόβιτς

Το ενδιαφέρον της Μπάγερν για τον Στέφαν Γιόβιτς δεν ήταν κρυφό. Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς τον ήθελε από καιρό, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις δυνατότητές του, και όπως όλα δείχνουν ο Σέρβος πόιντ γκαρντ πείστηκε να... κατέβει επίπεδο και να υπογράψει σε μια ομάδα που δεν θα παίξει ούτε του χρόνου στην Ευρωλίγκα.

Την πληροφορία έδωσε μέσω twitter ο Ντέιβιντ Πικ λέγοντας πως πρόκειται για δουλειά σχεδόν τελειωμένη. Και οι πηγές του σπάνια λαθεύουν.

Source: Euroleague star PG Stefan Jovic, among best passers outside the NBA, bound to play for Sasa Djordjevic with Bayern Munich.