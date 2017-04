Ο αντικαταστάτης του Κατσικάρη έγινε μόνιμος στην Κούμπαν

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς όχι μόνο διαδέχθηκε με επιτυχία τον Φώτη Κατσικάρη στον πάγκο της Λοκομοτίβ Κουμπάν αλλά κέρδισε για τα καλά την εμπιστοσύνη των διοικούντων.

Ο Σέρβος προπονητής υπέγραψε την Τρίτη νέο, τριετές παρακαλώ, συμβόλαιο με τη ρωσική ομάδα η οποία πέρυσι έφτασε μέχρι το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας κάτω από τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Το πρότζεκτ με τον Κατσικάρη δεν ξεκίνησε καλά και τον Νοέμβριο ο Ελληνας κόουτς αντικαταστάθηκε από τον άλλοτε προπονητή της Αλμπα Βερολίνου ο οποίος ισορρόπησε την κατάσταση. Γι' αυτό και ανταμείφθηκε.

IT'S OFFICIAL NOW! Loko and head coach Sasa Obradovic signed the new agreement for the next three seasons. pic.twitter.com/omKXIxObLR