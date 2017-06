Ο Κατσικάρης στην πρωταθλήτρια Χάποελ!

O Φώτης Κατσικάρης είναι ο αντικαταστάτης του Σιμόνε Πιανιτζιάνι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η νέα ομάδα του Ελληνα κόουτς έκανε σπουδαία σεζόν και κατέκτησε το πρωτάθλημα στη χώρα της δείχνοντας τα δόντια της στην παραπαίουσα Μακάμπι.

Ο Κατσικάρης βρέθηκε στην αρχή της σεζόν στη Λοκομοτίβ Κούμπαν και ακολούθως στην αγαπημένη του ACB στη Μούρθια.

Στο Ισραήλ θα δουλέψει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

We are proud to announce our new Head Coach - Fotis Katsikaris! Welcome to Jerusalem! #YallaHapoel pic.twitter.com/fkoECPPGhb