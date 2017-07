Παράγοντας σε ομάδα ο Πέρο Άντιτς

Έχει κλείσει τα 34 χρόνια και ήδη σκέφτεται τη ζωή του εκτός παρκέ. Ο λόγος για τον Πέρο Άντιτς, τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος αποφάσισε να γίνει παράγοντας σε ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σκοπιανός αποφάσισε να αγοράσει το 20% της ΚΚ Γκόστιβαρ, ομάδα μπάσκετ που συμμετέχει στην δεύτερη κατηγορία της πατρίδας του!

