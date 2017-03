Ο πιο τρελός τρόπος εκτέλεσης βολών που έχετε δει!

Τα έχεις πάρει με τον διαιτητή επειδή σου έδωσε ένα φάουλ και δεν το δέχεσαι. Ή έχει προηγηθεί καυγάς με κάποιο φιλικό σου πρόσωπο και θέλεις να ξεσπάσεις. Ή πολύ απλά είσαι ένας... πολυμήχανος παίκτης που αγωνίζεται στο Ουγγρικό πρωτάθλημα και είπες να γίνεις viral στο διαδίκτυο με την... ιδιαίτερη εκτέλεση βολών.

Εξήγηση δεν υπάρχει για αυτό που έκανε ο.. αθεόφοβος παίκτης της Ουγγρικής ομάδας. Απλά βρέθηκε στη γραμμή των βολών μετά από φάουλ που του έγινε και ο "αθεόφοβος" δεν ήθελε μάλλον να ρίξει σουτ και αποφάσισε να καρφώσει ανενόχλητος το αντίπαλο καλάθι!

Το κερασάκι στην τούρτα; Αφότου κάρφωσε επιβλητικά πανηγύρισε και τον πόντο του μετά δίνοντας μάλλον ιδέα σε όλους τους ψηλούς στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου που δεν "το 'χουν" με τις βολές να.. έχουν από εδώ και πέρα 100% ευστοχία!

Απολαύστε τον στο βίντεο που ακολουθεί:

BREAKING: Hungarian player invents new free throw rule on the fly, seems pleased with results pic.twitter.com/cSqt6hgb41