Στην ΑΕΚ ο Νιούλεϊ

Ο Μπραντ Νιούλεϊ είναι και τυπικά παίκτης της ΑΕΚ, όπως έκανε γνωστό μέσω Twitter ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

