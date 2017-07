Υπέγραψε στον Ολυμπιακό ο Τίλι!

Σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για συμβόλαιο 1+1 χρόνων έφτασε ο Γάλλος φόργουρντ Κιμ Τίλι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του γαλλικού "bebasket.fr", ο παίκτης είχε πολύ καλή, οικονομικά, πρόταση και από τη ρωσική Χίμκι την οποία πρόσφατα ανέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζώκας αλλά προτίμησε τον Ολυμπιακό λόγω του πρεστίζ και του ονόματος της ελληνικής ομάδας των τριών τροπαίων της Ευρωλίγκα και των πέντε τελικών μέσα στη δεκαετία που διανύουμε.

Επίσης αναφέρεται ότι ο πρώην παίκτης των Βιλερμπάν, Μούρθια και Μπασκόνια έχει όρο αποχώρησης μόνο για ομάδα του ΝΒΑ ενώ η οψιόν για τον 2 χρόνο συμβολαίου είναι του Ολυμπιακού που εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει την 3 φετινή του μεταγραφή μετά τους Στρέλνιεκς και Μπόγρη.

Την είδηση έβγαλε και στο twitter του ο Γάλλος δημοσιογράφος Gabriel Pantel-Jouve που εργάζεται στο "bebasket".

It's done deal between Kim Tillie and Olympiakos. A 1+1 contract plus NBA outs. BC Khimki Moscow wanted to sign him too.