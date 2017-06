Στρέλνιεκς για δύο χρόνια!

Μετά από τρία χρόνια παρουσίας στην Μπάμπεργκ με την οποία εκτοξεύτηκε μάλιστα την περασμένη σεζόν (στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο πάνω από 11 πόντους με το ποσοστό του στα τρίποντα να είναι σχεδόν 46%), ο Γιάννις Στρέλνιεκς έπιασε λιμάνι.

Για την ακρίβεια αυτό του Πειραιά, με τον Ολυμπιακό να έρχεται σε συμφωνία μαζί του και το μεσημέρι της Τρίτης (20/6) να τον ανακοινώνει επίσημα για τα επόμενα δύο χρόνια, με τον Λετονό γκαρντ να αποτελεί μία σημαντική προσθήκη στην ερυθρόλευκη περιφέρεια.

Ο 27χρονος άσος είναι ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι για την ολοκλήρωση του παζλ που ψάχνει ο Ολυμπιακός μετά τις αποχωρήσεις των Γκριν, Χάκετ, Λοτζέσκι στην περιφέρεια ενώ αναμένεται να εισπράττει περίπου 700 με 800.000 ευρώ το χρόνο, γεγονός που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο Λετονό μπασκετμπολίστα όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

"Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Γιάνις Στρέλνιεκς.

Ο Λετονός γκαρντ ο οποίος αναμένεται την Τετάρτη (21/6) και ώρα 20:45 στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τα επόμενα δυο χρόνια.

Το who is who του Γιάνις Στρέλνιεκς

Hμ. Γεν.: 01/09/1989

Τοπ. Γεν.: Τάλσι (Λετονία)

Ύψος: 1.91

Πρ. Ομάδες: Ventspils (2007-2011), Spartak Saint Petersburg (2011-2013), Budivelnik Kiev (2013-2014), Brose Bamberg (2014-2017).

Διακρίσεις

- Τρία πρωταθλήματα Γερμανίας με τη Μπάμπεργκ (2015, 2016,2017)

- Ένα πρωτάθλημα Λετονίας με τη Βεντσπιλς (2009)

- Ένα πρωτάθλημα Ουκρανίας με τη Μπουντιβέλνικ (2014)

- Χάλκινο μετάλλιο με την εθνική Λετονίας στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων του 2007 στην Ισπανία".