Η ανατροπή της ανατροπής με Πάτρικ Γιανγκ

Κόντρα στις πληροφορίες που ήθελαν τον Πάτρικ Γιανγκ να μην υπογράφει στη Μιλάνο, ο Ντέιβιντ Πικ δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, ο 25χρονος Αμερικανός, που ανήκε την προηγούμενη διετία στον Ολυμπιακό, πέρασε τα ιατρικά τεστ προκειμένου να ολοκληρώσει την προφορική συμφωνία του με τη μοναδική ιταλική ομάδα που έχει θέση στην Ευρωλίγκα.

Μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν μια συμφωνία που είχε ναυαγήσει. Προφανώς τα δεδομένα ανατράπηκαν και ο 25χρονος ήρθε πιο κοντά με τους Λομβαρδούς. Σε σημείο που θα υπογράψει συμβόλαιο.

Source: Euroleague center Patric Young has passed physical to finalize an agreement with EA7 Milano till 2019.

Την πληροφορία του Πικ "επιβεβαίωσε" λίγα λεπτά μετά και το ιταλικό Sportando έχοντας μάλιστα λεπτομέρειες για το συμβόλαιό του (1+1 με όρο αποδέσμευσης για το ΝΒΑ).

Olimpia Milano will sign Patric Young to a 1+1 contract with opt out clause at the end of 1st season.

Young will have an NBA out