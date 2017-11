40 πόντους στον Λεμπρόν και Εθνικό Ύμνο ο Γιάννης!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση κόντρα στους Καβαλίερς του "βασιλιά" Λεμπρόν, έστω κι αν τελικά οι Μπακς ηττήθηκαν με 124-119.

Στο "σπίτι" των πρώην πρωταθλητών ο Giannis σημείωσε 40 πόντους με 16/21 σουτ, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κοψίματα.

Full highlights from @Giannis_An34 as he goes for 40 points, 9 rebounds, 3 assists and 4 blocks against the Cavs!! #FearTheDeer pic.twitter.com/vXE7Jk4Anf