Αν φοράς την μπλούζα του Ντιρκ μπαίνουν από παντού... (VIDEO)

Τι κάνει κάθε οπαδός των Μάβερικς που πηγαίνει στο γήπεδο και σέβεται τον εαυτό του. Ευλογεί, από το πρωί μέχρι το βράδυ, τον Ντιρκ Νοβίτσκι για όσα έχει προσφέρει στο Ντάλας και φοράει ρούχα με τα διακριτικά του.

Διότι είναι σίγουρο πως θα του βγει σε καλό. Όπως της κοπέλας που συμμετείχε στο διαγωνισμό ευστοχίας και έφτασε να σουτάρει από το κέντρο διεκδικώντας μια τηλεόραση μεγαλύτερη από τον τοίχο του σαλονιού της!

Με απαράμιλλο στιλ η ξανθή Τεξανή πέταξε την μπάλα και... μπουμ! Ακολούθως χάθηκε στις αγκαλιές του Νοβίτσκι και των άλλων "καουμπόηδων", οι οποίοι πανηγύρισαν πιο έξαλλα από την ίδια!

It must've been the shirt that did it. #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/EziYkQFss7