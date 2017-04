Αν ο Giannis πρέπει να κάνει triple double για μια νίκη...

Το ματς ήταν αμφίρροπο και έμεινε στο παρκέ 40 λεπτά, αφού δεν δεν έκανε φάουλ. Πέτυχε 31 πόντους (10/15 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 11/12 βολές), πήρε 15 ριμπάουντ, έδωσε 9 ασίστ, έκανε 4 κλεψίματα κι έκανε 2 κοψίματα. Παρότι όμως γέμισε τη στατιστική του και άγγιξε το triple double ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οι Μπακς έχασαν 109-105 από τους άνευ κινήτρου Μάβερικς εντός, σ' ένα ματς απ' αυτά που είχαν σημαδέψει, και ξόδεψαν την ευκαιρία να κλειδώσουν τη θέση τους στην post season. Τώρα, και με τρία παιχνίδια σερί εκτός έδρας (Οκλαχόμα Σίτι, Ινδιανάπολη, Φιλαντέλφια) θ' αγχωθούν.

The best plays from Giannis as he racks up 31 points, 15 boards, 9 dimes, 4 steals and 2 blocks against the Mavs!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/oJ5XKoLlgs