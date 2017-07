Ανακοινώθηκε ο... φανατικός Τζέιμς

Στο πιο θεαματικό πρωτάθλημα του κόσμου θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Μάικ Τζέιμς. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού βρήκε εγγυημένο συμβόλαιο στους Φοίνιξ Σανς και η αμερικάνικη ομάδα τον ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (4/7) επισήμως.

Το "τιτίβισμα" της ομάδας του Ερλ Γουότσον παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού ο δίπλα στη φωτογραφία με την υπογραφεί του συμβολαίου, οι Σαν... κόλλησαν και μία φωτογραφία του Τζέιμς σε μικρή ηλικία να φοράει τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Suns have signed Mike James, @TheNatural_05, an NBA rookie who has stood out playing in Europe the past 5 seasons. https://t.co/OeSO5Quq1d pic.twitter.com/HEsUsypTTv