Απίστευτο κράξιμο στον... προδότη Χέιγουορντ

Ο Γκομπέρ έκραξε τον Χέιγουορντ για την απόφασή του να μη μείνει στους Τζαζ σηκώνοντας το σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, βιντεο το οποίο όμως "έσβησε" μετά από λίγη ώρα. Η αρχή όμως είχε γίνει…

Οι οπαδοί των Τζαζ ανεβάσουν συνεχώς βίντεο στο διαδίκτυο όπου καίνε φανέλες του Χέιγουορντ θεωρώντας τον προδότη που άφησε την ομάδα τους για τους "Κέλτες". Και σίγουρα θα υπάρχει και συνέχεια.

Rudy Gobert was not in favor of Hayward's move pic.twitter.com/bMPdNHWpms

This is just disrespectful Hayward did no wrong towards Utah let alone their fans pic.twitter.com/faZ1sYiqOJ