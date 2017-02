Αποθέωση για Αντετοκούνμπο στο twitter

Φρενίτιδα για τον Αντετοκούνμπο. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί αυτό που γίνεται στο twitter, μετά την εμφάνιση του "Greek Freak" στο All star game της Νέας Ορλεάνης.

Ο 22χρονος φόργουορντ, δέχεται βροχή από εγκωμιαστικά σχόλια και βίντεο με καρφώματά του και δείχνει να έχει "κλέψει" την παράσταση ακόμα και από τον mvp, Άντονι Ντέιβις. "Τεράστιος Γιάνναρος", "30 πόντοι.. είναι μόνο η αρχή", "Θεός Γιάννης" είναι μερικά από τα tweets των φαν του.

Δείτε χαρακτηριστικά tweets ξένων οπαδών: