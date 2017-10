Η... πρώτη φορά του Γιάννη Αντετοκούνμπο για φέτος

Η είδηση είναι πως ο Γιάννης για πρώτη φορά φέτος έμεινε κάτω από τους 30 πόντους, έφτασε όμως κοντά στο "triple-double".

Παρά το γεγονός πως οι Σέλτικς ήταν προσαρμοσμένοι πάνω στον "Greek Freak" για να τον ανακόψουν, αυτός τελικά σε 41 αγωνιστικά λεπτά, ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 28 πόντους, 10/21 σουτ, 6/7 βολές, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 κόψιμο.

Οι εμπνεύσεις του Αντετοκούνμπο όμως δεν ήταν αρκετές για τους Μπακς που ηττήθηκαν από τους Σέλτικς με 96-89, έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Αλ Χόρφορντ και Κάιρι Ίρβινγκ με 27 και 24 πόντους.

