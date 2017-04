Δάκρυσε η Βοστώνη, συγκλόνισε ο Τόμας!

Η πρώτη αναμέτρηση των Σέλτικς με τους Μπουλς στη Βοστώνη για τον πρώτο γύρο των πλέι οφ του NBA για τη σεζόν 2016-17 δεν θα ξεχαστεί από κανέναν φίλο των γηπεδούχων. Και αυτό γιατί έγινε στη σκιά του θανάτου της 22χρονης αδερφής του Αϊζάια Τόμας (σε τροχαίο δυστύχημα), με τον πόιντ γκαρντ των "κελτών" να συγκλονίζει αφού πριν την από το ματς δάκρυσε για το χαμό της αδερφής του Chyna και στη συνέχεια έδωσε μέχρι την τελευταία ικμάδα της σωματικής και ψυχικής του δύναμης για την ομάδα του.

Το κοινό των "κελτών" που κατέκλυσε το "TD Garden" αρχικά κράτησε ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια προχώρησε σε ένα καθολικό standing ovation για τον Τόμας, ο οποίος από την πλευρά του τίμησε τη μνήμη της αδερφής του φορώντας πράσινα παπούτσια αφιερωμένα σε αυτήν: στη μία πλευρά ήταν γραμμένη η φράση "Chyna σε αγαπώ" και στην άλλη "Rip sis" (αναπαύσου αδερφή μου).

An emotional Isaiah Thomas was introduced by the @celtics to a standing ovation ahead of tonight's game. #NBAPlayoffs #BostonStrong pic.twitter.com/WqxFPmiu71