Δεν είναι όλα ελληνικά για τον Γιάννη και υπάρχει λόγος...

Από που αποδεικνύεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκαταλέγεται στους αστέρες του ΝΒΑ; Από την επιλογή του στην καμπάνια που έχει οργανωθεί για την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων παντώς τύπου.

Ο ηγέτης των Μπακς φωτογραφήθηκε μ' ένα πλακάτ με το σύνθημα "Υπερασπίσου την ισότητα" και έδωσε την ευκαιρία στους διαχειριστές της σελίδας του ΝΒΑ να εμπνευστούν πως "δεν είναι όλα ελληνικά για τον Γιάννη. Ίσα δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες σημαίνει το ίδιο σε κάθε γλώσσα".

Άδικο δεν έχουν...

It's not all Greek to Giannis! Equal rights for men and women make sense in every language. #LeanInTogether pic.twitter.com/jQ7eYdnCVb