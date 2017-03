Έφυγε από τη ζωη ο άνθρωπος-σύμβολο των Μπουλς

Θλίψη στο αμερικανικό μπάσκετ και στην οικογένεια των Σικάγο Μπουλς ειδικότερα, με έναν άνθρωπο ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τους εκπληκτικούς "ταύρους" των 6 πρωταθλημάτων μέσα στη δεκαετία του '90 να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Αναφερόμαστε στον Τζέρι Κράουζε, τον άνθρωπο που ανέλαβε το 1985 το ρόλο του τζένεραλ μάνατζερ στην ομάδα του Σικάγο και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία μίας winner ομάδας που χτίστηκε γύρω από τον θρυλικό Μάικλ Τζόρνταν, με τον Κράουζε να είναι υπεύθυνος για την επιλογή ως ντραφτ των Σκότι Πίπεν και Χόρας Γκραντ μεταξύ άλλων παικτών!

"O Τζέρι ήταν πρόσωπο κλειδί για τη δυναστεία των Μπουλς και σήμαινε πάρα πολλά για τους Μπουλς και την πόλη του Σικάγο. Τα ειλικρινή μου συλληπητήρια πηγαίνουν στη σύζυγό του Τέλμα, την οικογένεια και τους φίλους του", δήλωσε ο Μάικλ Τζόρνταν όταν πληροφορήθηκε το θάνατό του άλλοτε γενικού διευθυντή των Μπουλς.

Ο Κράουζε είχε θυελλώδη σχέση με τον προπονητή των επιτυχιών για τους Μπουλς, Φιλ Τζάκσον, με τον δεύτερο να αποχωρεί από τον πάγκο το 1998 και τον πρώτο να εγκαταλείπει τη θέση του GM των Μπουλς το 2003.

Photo Credits: AP Photo/Mike Fisher, Mark Elias

Jerry Krause, the GM that helped to bring six championships to the Chicago Bulls, has died at the age of 77. https://t.co/B6o0Wu2MgS — SportsCenter (@SportsCenter) March 21, 2017

Report: Former Bulls GM Jerry Krause has died at 77 https://t.co/cYtaLhzxB0 pic.twitter.com/s2Q6pXv1Js — Sports Illustrated (@SInow) March 21, 2017

Jerry Krause, GM of the Bulls for their six title teams, has died. He was 77. https://t.co/l6HOT2Z3R6 via @KCJHoop pic.twitter.com/cXsvit0G4M — ChicagoSports (@ChicagoSports) March 21, 2017

Bulls mourn the loss of Jerry Krause: https://t.co/AlCu8ITH0Y pic.twitter.com/k6bMFwFtJw — Chicago Bulls (@chicagobulls) March 21, 2017

One of my favorite pictures of Jerry Krause after signing MJ to an 8-year, $25M deal in 1988.



Would ONLY be $52M in today's $. pic.twitter.com/y9GMXXo7JO — Darren Rovell (@darrenrovell) March 21, 2017