Επικό mannequin challenge στο NBA Celeb Game

Τρολαρίσματα, πολιτικά μηνύματα και φυσικά λάμψη από διάσημους είχε το NBA celeb game, λίγες ώρες πριν το μεγάλο γεγονός που δεν είναι άλλο από το All Star Game.

Ο Mark Cuban δεν θα μπορούσε να λείπει από την γιορτή και μάλιστα βρήκε την ευκαιρία να... τρολάρει τον πρόεδρο της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ!

Πριν λίγες ημέρες ο Τραμπ με tweet του είχε αφήσει αιχμές κατά του ιδιοκτήτη των Mavericks και ο δεύτερος, έχοντας... εμπειρία από πρόεδρος λόγω του ρόλου του στην ταινία Sharknado 3, φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 46. Δηλαδή ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ!

Το event ξεκίνησε με τον Ροναλντίνιο να δίνει ασίστ με το πόδι στον γνωστό dunker, Jordan Kilganon, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα οι δυο ομάδες και οι πάγκοι έκαναν επικό mannequin challenge.

Me divertindo um pouco aqui no @nba @nbaallstar kkkk @killerjunior23 #NBAAllStar #NBACelebGame pic.twitter.com/UUHPCclVz8

Your TV is not broken, just the mannequin challenge...#NBACelebGame @ESPNNBA pic.twitter.com/HB9nexHAg0