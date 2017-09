Η αλήθεια του Γκρεγκ Πόποβιτς είναι πολύ σκληρή. Πόση αντέχεις;

Μην προσπερνάς όσα δήλωσε ο Γκρεγκ Πόποβιτς για την πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Ιδίως έπειτα απ' αυτά που έχουν μεσολαβήσει ως αποτέλεσμα των πρόσφατων προεδρικών παρεμβάσεων στη δημόσια ζωή και τη μετωπική σύγκρουση που προκλήθηκε με τους επαγγελματικές αθλητές, ανεξαρτήτως σπορ, ανά τη χώρα.

Ο προπονητής των Σπερς ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του. Ούτε ωραιοποίησε καταστάσεις. "Είμαι άτομο, ζω εδώ και έχω το δικαίωμα να πω αυτό που θέλω", δήλωσε. Ωμά, ευθεία, απότομα, τσεκουράτα. Ειδάλλως τι νόημα έχει; Γιατί πλέον "η χώρα μας είναι μια ντροπή ολόκληρου του κόσμου", ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ένας παραληρηματικός. "Διάγουμε μια δύσκολη στιγμή και όλοι γνωρίζουμε την πηγή από την οποία προέρχεται μεγάλο μέρος του διχασμού".

Αν και αναγκαστικά, όπως ο Πόποβιτς ανέφερε, "πρέπει να ζήσουμε μαζί του", κάλεσε όλους που το πιστεύουν ν' αντιδράσουν άμεσα και να μην προσπερνούν τέτοια ζητήματα. Διότι "οι θεσμοί της χώρας μας είναι περισσότερο σημαντικοί, οι άνθρωποι είναι πιο σημαντικοί, η αξιοπρεπής Αμερική, που όλοι θέλουμε, είναι πιο σημαντική".

Για να διορθώσουν, έτσι, το λάθος τους εκείνοι που του χάρισαν (ελαφρά τη καρδία) την ψήφο τους. "Αναρωτιέμαι τι σκέφτονταν οι πολίτες όταν τον ψήφιζαν, πού βρίσκονται τα όριά τους, πόσα μπορούν ν' αντέξουν. Σε ποιο σημείο η ηθική και η αξιοπρέπεια ενεργοποιούνται. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι δεν τους άρεσε η επιλογή τους, πολλοί είχαν οικονομικά προβλήματα και αυτός ήταν ο κατάλληλος τύπος την κατάλληλη στιγμή για να εκμεταλλευτεί την περίσταση. Ήθελαν ν' αλλάξουν, ένιωθαν ν' αγνοούνται, πίστεψαν ότι κάτι θα συμβεί, θα βοηθήθουν. Αλλά με ποιο τίμημα είναι η ερώτηση. Και, όπως βλέπουμε με τις επαναλαμβανόμενες πράξεις του, κάποιος αναρωτιέται τι υπάρχει στο κεφάλι τους".

Με καθαρό λόγο, αλλά ταυτόχρονα με μάτι που γυάλιζε ο δημοφιλής και υπερεπιτυχημένος κόουτς κατέληξε πως "ούτε καν ξέρουμε τι σημαίνει να έχεις γεννηθείς λευκός και επειδή γεννήθηκες λευκός να έχεις πλεονεκτήματα". Ψέματα;

Never heard of Gregg Popovich before but this is very good pic.twitter.com/A2Mtm2l6yu