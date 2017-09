Η επική γκάφα του Ντουράντ στο twitter και τα οργισμένα σχόλια για την Θάντερ

Μετά τον καταιγισμό σχολίων που δέχθηκε όταν αποφάσισε να αφήσει την Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για χάρη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ο Κέβιν Ντουράντ φαίνεται πως έχει βάλει ανθρώπους να απαντούν από διάφορους λογαριασμούς στο twitter, υπερασπίζοντάς τον.

Μόνο που κάποιος... ξέχασε να αλλάξει το λογαριασμό που έκανε την απάντηση (ή το έκανε ο ίδιος ο Ντουράντ) και σχολίασε ως "Κέβιν Ντουράντ", σε μια ερώτηση ενός "hater" που του ζητούσε το λόγο που έφυγε από τη Θάντερ.

KD has secret accounts that he uses to defend himself and forgot to switch to them when he was replying to this guy I'm actually speechless pic.twitter.com/9245gnpa3c