Η φωτογραφία του Αντετοκούνμπο και το πανό με το μήνυμα στα ελληνικά

Τρομερό ματς έκανε κόντρα στους Νετς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη.

Το βράδυ ήταν σπέσιαλ για τον Greek Freak αφού άλλωστε ήταν αφιερωμένο και στην ελληνική κληρονομιά με αρκετούς Έλληνες να βρίσκονται στο γήπεδο του Μπρούκλιν για να τον δουν από κοντά.

Αμέσως μετά το παιχνίδι, ο Έλληνας άσος έβγαλε μια φωτογραφία με δεκάδες παιδιά που βρέθηκαν στο γήπεδο, ενώ όλα τα λεφτά ήταν το ελληνικό πανό που έγραφε: "Μα εγώ είμαι Έλληνας, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει".