Η γκριμάτσα του Κουφού που έγινε viral

Οι Σακραμέντο Κινγκς επικράτησαν με 109-108 σε ένα τρομερό ματς των Φιλαδέλφια 76ers όμως όλος ο κόσμος των social media δεν ασχολείται με κάποια συγκεκριμένη φάση του αγώνα, αλλά με το παραμιλητό του Κώστα Κουφού!

Ο Έλληνας σέντερ, ο οποίος ήταν αρκετά καλός στο ματς με οκτώ πόντους, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα, είχε ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο την ώρα που βρισκόταν στον πάγκο. Η κάμερα λοιπόν τον έπιασα να μιλάει... με τον εαυτό του και μάλιστα να... διαφωνεί.

Όπως καταλαβαίνετε η γκριμάτσα του, που ήταν όλα τα λεφτά, έγινε αμέσως viral:

What was really going on here? pic.twitter.com/vCfjKp1iw4