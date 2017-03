Η νεογέννητη κόρη του Ντάνκαν είναι μια νέα υπερ-ηρωίδα!

Ο Τιμ Ντάνκαν υπήρξε υπερπαίκτης. Ένας από τους κορυφαίους ψηλούς στην ιστορία του ΝΒΑ, απ' αυτούς που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

Δεν ξέρουμε ακόμη, αν η κόρη του θα έχει την ίδια (μπασκετική) χάρη. Έχει πάντως τ' όνομα να εξελιχθεί σε... σταρ. Διότι θα τη φωνάζουν Κουίλ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τον Πίτερ Κουίλ ή Star-Lord, τον βασικό μαρβελικό χαρακτήρα από το δημοφιλές "Guardians of the Galaxy", του οποίου η κινηματογραφική μεταφορά έγινε το 2014 με πρωταγωνιστή τον Κρις Πρατ.

Η πρόταση ήταν του ίδιου του Ντάνκαν, ο οποίος έχει τρέλα με τα κόμικς. Πρόταση που η σύντροφός του Βανέσα αποδέχθηκε ασυζητητί! Μάλιστα ήταν η ίδια που το ανακοίνωσε προ λίγων ωρών στο twitter.

Thank you for the love and thoughts welcoming our little soul-changer, Quill.