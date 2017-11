Η πάσα της χρονιάς δεν βρήκε σωστό παραλήπτη!

Και όμως, η πάσα που θα δείτε στο παρακάτω VIDEO είναι πραγματικό γεγονός (true fact που θα έλεγαν και οι Αμερικανοί) και δεν πρόκειται για κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Την έκανε ο Λανς Στίβενσον των Ιντιάνα Πέισερς στον τελευταίο αγώνα της ομάδας του στην έδρα των Νιου Όρλεανς Πέλικανς (επικράτησαν 117-112 οι γηπεδούχοι), με το εκπληκτική της όλης υπόθεσης είναι πως δυσκολεύτηκε να την καταλάβει και ο συμπαίκτης του Τι Τζέι Λιφ με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να στείλει τη μπάλα στο καλάθι.

Η έμπνευση πάντως δεν "ακυρώνεται" αφού ήταν εξωπραγματική... Δείτε και θα συμφωνήστε μαζί μας!

TJ LEAF!! HOW CAN YOU MISS THIS??????? pic.twitter.com/bTSt4jLyGt