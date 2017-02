Η συγκλονιστική ιστορία του 14χρονου "σταρ" του All Star Game

Ο J.J. Robertson είναι ένα ξεχωριστό παιδί. Αν και έχει κλείσει 14 χρόνια ζωής, εξωτερικά μοιάζει με 5χρονο κι αυτό οφείλεται σε μια σπάνια ασθένεια στο συκώτι του. Η ιστορία του μικρού αποτελεί παράδειγμα για όλους και στο ΝΒΑ φρόντισαν να τον κάνουν πρωταγωνιστή και να εμπνεύσουν το φίλαθλο κοινό.

Σε ηλικία δύο ετών οι γιατροί τον έριξαν σε τεχνητό κώμα, όταν μετά από 10 επεμβάσεις στο συκώτι, προσβλήθηκε από μικρόβιο στα πνευμόνια. Έμεινε σε κώμα για περίπου έναν χρόνο. Μετά από 6 αποτυχημένες απόπειρες των γιατρών να τον αποσυνδέσουν από τη μηχανική υποστήριξη, οι γονείς του -βλέποντας το παιδί τους να ταλαιπωρείται- πήραν απόφαση να μη δώσουν συνέχεια στα βάσανά του. Τότε όμως συνέβη ένα θαύμα. Ο μικρός άρχισε να αναπνέει κερδίζοντας τη μάχη για τη ζωή.

Σήμερα, μια δεκαετία και κάτι μετά την ημέρα εκείνη, έχει δημιουργήσει μαζί με τους γονείς του Ίδρυμα, που έχει μότο "It takes lives to save lives". Είναι περήφανος υποστηρικτής των New Orleans Saints του Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου, ενώ – σε μία συμβολική κίνηση – υπέγραψε μάλιστα συμβόλαιο μαζί τους, ταξιδεύοντας με την ομάδα. Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο All Star Weekend, όπου πήρε μέρος και στο Celebrity Game.

Μάλιστα έβαλε καλάθι σε μία από τις προσπάθειές του και γνώρισε την αποθέωση.