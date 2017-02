Η βεντέτα του Σακίλ με τους Γουόριορς

Σαν να ξεφεύγει η κατάσταση στη διαμάχη του Τζαβέιλ ΜακΓκι με τον Σακίλ Ο'Νιλ. Ο Κέβιν Ντουράντ παρενέβη και σχολίασε τις αισχρές κουβέντες που αντάλλαξαν οι δύο άνδρες και επειδή υπερασπίστηκε τον συμπαίκτη του στους Γουόριορς μπήκε στην... πένα του Shaq. Ο οποίος ούτε που σκέφτηκε με ποιον τα βάζει και συνέχισε τους "λίβελους" με αποδέκτη τον "KD".

"Ν' ασχολήσε με τους δουλειές σου, αυτή δεν έχει σχέση με σένα. Καταλαβαίνω ότι στέκεσαι δίπλα στον συμπαίκτη σου, είναι θετικό, αλλά ο φιλαράκος σου παραμένει ένας βλάκας. Αυτός το άρχισε, εγώ το τελειώνω", έγραψε απευθυνόμενος στον Ντουράντ ο τετράκις πρωταθλητής.

Αφού φυσικά είδε αυτό το video και ακούγοντας έναν εκ των κορυφαίων της σύγχρονης εποχής να δηλώνει: "Ο Τζαβέιλ δουλεύει τρομερά σκληρά, καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια. Θέλει απλά να τον σέβονται, όπως ο καθένας. Κατανοώ πως ο Σακίλ δουλεύει για μια εταιρεία που θέλει να κάνει πλάκα με τους παίκτες. Είναι διασκεδαστικό κάποιες φορές, όχι όμως ξανά και ξανά και ξανά χωρίς λόγο. Κι όταν ο άλλος διαφωνεί μαζί σου κι εσύ τον απειλείς...

Δεν ξέρω κανέναν αστυνομικό που ν' απειλεί πολίτες έτσι. Είναι εντελώς παιδιάστικο. Αυτό θέλουν όμως από τους σταρ. Αν ήμουν ο Τζαβέιλ, θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο. Ο Σακίλ θέλει να κάνει αστεία, αλλά ήταν ήταν στην ίδια θέση, έτσι θα αισθανόταν. Το ίδιο και 'γω. Κανείς δεν μπορεί να είναι Σακ, να βγάζει τα λεφτά του και ν' απολαμβάνει το μπάσκετ. Δεν μπορείς να παρουσιάζεις σαν χαζό κάποιον που κάνει απλά λάθη. Και ο Σακίλ έχανε βολές ή καρφώματα, δεν μπορούσε να σουτάρει έξω από το ζωγραφιστό. Αλλά ήταν και είναι ακόμα ένας σπουδαίος παίκτης. Έχεις και τα ελαττώματά σου σαν παίκτης. Δεν γίνεται να είσαι τέλειος".

Kevin Durant comes to JaVale McGee's defense vs Shaq: "I didn't know cops could threaten civilians like that" pic.twitter.com/gsx79h04c8