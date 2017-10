Κάνει ντεμπούτο κόντρα τους Μπουλς ο Αντετοκούνμπο!

Ο Giannis κρατάει ζωντανή τη μνήμη του πατέρα του και επιστρέφει σε αγωνιστική δράση. Όπως ανακοίνωσαν οι Μπακς με tweet που έκαναν, ο Έλληνας άσος θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στους Μπουλς για την preseason.

Μένει να δούμε πόσο χρόνο θα του δώσει ο Τζέισον Κιντ, αφού ο Αντετοκούνμπο έχασε προπονήσεις λόγω του τραγικού θανάτου του πατέρα του, Τσαρλς.

"Όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι όπως και αυτός για την επιστροφή του. Δουλεύει σκληρά όλο το καλοκαίρι γιατί θέλει να παίζει σε υψηλό επίπεδο", δήλωσε ο Κιντ.

Giannis will make his preseason debut tonight in Chicago! pic.twitter.com/UtilPLxKgs