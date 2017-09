Κάποιοι "πέθαναν" τον Καντέρ, ο Άνταμς τον "ανέστησε"

Η media day των Θάντερ ήταν γεμάτη διαμάντια. Το... ακριβότερο εκ των οποίων η ατάκα - αντίδραση του Άντονι σ' ερώτηση για το ρόλο που έχει.

Μήπως όμως ο Στίβεν Άνταμς πήγε... πίσω; Διότι, όταν κάθισε στο τραπέζι για να τεθεί στη διάθεση των δημοσιογράφων, είχε κι αυτός άπλετο κέφι. Παρόλο που πριν από λίγες ημέρες είχε χάσει τον... mate του από την ομάδα. Ο Ενές Καντέρ ήταν ο κολλητός του στους Θάντερ και ρωτήθηκε για την... απώλειά του, μιας και ήταν κομμάτι της πρόσφατης συμφωνίας - ανταλλαγής με τους Νικς για χάρη του Καρμέλο.

"Φίλε, δεν πέθανε κιόλας", αποκρίθηκε και προκάλεσε τα γέλια των παρευρισκόμενων. Εξηγώντας αμέσως μετά πως "όλοι έρχονται σε μένα λες και έφυγε από τη ζωή, απλώς πήρε άλλο δρόμο". "Θα τον δω σύντομα, σε περίπου τρεις εβδομάδες, δεν θα μου λείψει, λίγες μέρες μένουν", κατέληξε γελώντας.

Steven Adams when asked about losing Enes Kanter: "He didn't die, mate." pic.twitter.com/4mtE65CzwT